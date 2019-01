Adolescente é suspeito de chefiar bando que arromba lojas em Manaus

O jovem chegou na especializada acompanhado dos pais. Ele responderá pelo crime análogo ao roubo majorado tentado | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Foi registrado na manhã desta terça-feira (8), na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), a apreensão de um adolescente de 17 anos, após ele tentar invadir um estabelecimento comercial. O fato aconteceu nesta madrugada, na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Outros três homens foram presos pela 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por envolvimento no crime. De acordo com a Deaai, o adolescente estava acompanhado dos demais suspeitos. Ele é suspeito de comandar a quadrilha especializada neste tipo de arrombamento em lojas de Manaus.

Eles tentaram quebrar a parede da loja Leão de Judá e foram denunciados por moradores que ouviram o barulho.

O quarteto foi detido pela Polícia Militar, que foi acionada após moradores acordarem com o barulho das marretadas na parede do estabelecimento. Com os bandidos foram encontrados uma marreta e uma talhadeira.

O jovem chegou na especializada acompanhado dos pais. Ele responderá pelo crime análogo ao roubo majorado tentado.

