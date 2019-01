Roubo de celular termina com suspeito agredido na Zona Leste

A população conseguiu deter o suspeito e tentou linchar ele | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Um suspeito de assalto identificado como Franci de Cunha Batista, de 35 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (8), após tentar roubar e agredir uma mulher na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia Militar, o homem foi espancado pela população após ser abandonado pelo comparsa - que fugiu em uma moto.

Conforme relatos de testemunhas, a mulher estava caminhando pela avenida e falando ao celular quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Franci desceu da moto e tentou puxar o aparelho da vítima, que reagiu e foi agredida com um soco no rosto.

“A população conseguiu deter o suspeito e tentou linchar ele. O comparsa fugiu e tomou rumo ignorado. Nossa equipe encaminhou o homem para o Hospital João Lúcio, onde ele recebeu curativos”, informou o tenente Souza da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda conforme o tenente, o suspeito tem passagem pela polícia por crime de homicídio. Após receber atendimento na unidade de saúde, o suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Uma jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de assalto após sair de uma entrevista de emprego. O caso ocorreu em uma plataforma de ônibus, na avenida Autaz Mirim. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi capturado por outro passageiro e levado ao 14º DIP.

“Ele tentou puxar minha bolsa quando eu estava entrando no ônibus. Outro homem percebeu e conseguiu segurar o suspeito dentro do coletivo até chegar no T5”, disse a vítima.