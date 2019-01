Após golpe de agência, adolescentes perdem passagem de Manaus para SP

Grupo de adolescentes está muito abalado após o golpe | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo formado por 14 adolescentes de Manaus sofreu um golpe nesta terça. Eles estavam a caminho de um acampamento da igreja que frequentam em Barretos, no estado de São Paulo, mas somente descobriram o golpe, com envolvimento de um "suposto agente de viagens", ao tentarem o embarque.



Os adolescentes fazem parte do Clube dos Desbravadores Sol da Justiça, um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante um ano e meio trabalharam para arrecadar dinheiro para o acampamento. Eles vendiam água em sinais na avenida Brasil, na zona Oeste, e comidas veganas no final de semana. A hospedagem em São Paulo já estava paga, mas o problema que ocorreu nas passagens, frustrou a equipe, que no entanto, não perde a esperança de ainda conseguir viajar.

De acordo com o diretor e responsável pelo grupo, o administrador Cristiano Chagas, de 37 anos, ele fechou um pacote com 14 passagens com a empresa Amazon Tur para São Paulo (ida e volta). Eles parcelaram o valor de R$ 12 mil e começaram a pagar as passagens em outubro.

"Eu pedia incessantemente o localizador para o vendedor para termos uma certeza e garantia, mas ele sempre tinha uma desculpa", conta.

Até mesmo os pais entravam em contato com o vendedor, porém, ele sempre desconversava. Segundo o coordenador da equipe., em seu e-mail particular só recebia os recibos dos pagamentos. "Ele sempre falava que era problema da companhia aérea e nós achamos muito estranho isso", fala.

Ao ser pressionado, o suposto dono da empresa informou que a viagem havia sofrido alterações e continuou dando várias versões para os problemas com as passagens do grupo. "Um colega foi ao aeroporto checar a veracidade do voo. Não existia o voo, não tinha voo no horário que ele havia falado. Não tinha mais nenhuma informação", diz.

Grupo se mobilizou por dois anos para arrecadar o dinheiro da viagem | Foto: Divulgação

Após a decepção com o golpe sofrido, o grupo tenta correr contra o tempo e arrecadar o dinheiro, para comprar as passagens. Os adolescentes estão abalados com a situação.



"Nós queríamos muito participar, muito mais pelas crianças. Por pelo menos dois anos estávamos nos preparando para esse evento que só acontece a cada cinco anos. É um sonho que gostaríamos de realizar".

Quem quiser ajudar pode entrar em contato com o próprio Cristiano por meio do número 9 8145-0013.

Evento

O Campori Sul-Americano é um evento promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia a cada cinco anos e acontece em Barretos (SP). Todos os países do continente participam do evento que inicia hoje e termina no próximo domingo. Os diretores do grupo estão tentando arrecadar doações para que as crianças e os adolescentes participem da segunda etapa do acampamento.

Desbravadores

O Clube de Desbravadores Sol da Justiça trabalha com crianças e adolescentes na faixa etária de 10 aos 15 anos de qualquer religião ou crença. Entre as atividades desenvolvidas pelo grupo está a ajuda humanitária, projetos sociais e doação de sangue.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a agência de viagens que vendeu as passagens para o grupo, porém o número de telefone em que o agente se comunicava com o coordenador da viagem, não atendeu as chamadas e estava desligado em todas as tentativas, sendo a última realizada, às 12h20m.

Leia Mais

Presa mulher que aplicou golpe vendendo o mesmo imóvel para 30 pessoas

Homem que clona cartões em Manaus é procurado pela polícia. Veja foto

Falsos funcionários da Moto Honda aplicam golpes em anúncios na OLX