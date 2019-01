Vídeo: bandidos levam mais de 20 celulares de Lojas Americanas no AM

Policiais militares da 24ª Cicom atenderam a ocorrência | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Mais de 20 celulares foram roubados de uma unidade das Lojas Americanas, localizada na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Sete de Setembro, no Centro de Manaus. O crime ocorreu por volta das 16h40 desta terça-feira (8). Segunda a Polícia Militar, a ação dos assaltantes durou cerca de dois minutos.

Um vídeo divulgado por meio de mensagens no WhatsApp mostra o momento em que um dos suspeitos entra na loja e rende duas vendedoras. Depois o criminoso abre o expositor de vidro e retira os aparelhos e coloca em uma mochila. Em seguida foge com os comparsas, que estavam dando apoio do lado de fora do estabelecimento.

Vaja o momento da ação ação criminosa | Autor: Divulgação

"No total, eram cinco suspeitos, apenas um entrou na loja e os outros quatro ficaram na porta do estabelecimento. Após retirarem os celulares os suspeito fugiram correndo pela avenida Sete de Setembro e pegaram um carro vermelho que estava dando apoio na rua Ipixuna. O suspeito que ameaçou as atendentes fugiu em uma motocicleta que estava na mesma rua", informou o tenente Wilkens Diego, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O tenente ainda informou que a equipe da 24ª Cicom realizou buscas pelos criminosos, porém até a publicação desta matéria não há informações sobre a prisão do grupo. "Demos o atendimento imediato, mas foi sem sucesso e não conseguimos flagrantear os suspeitos. Agora vamos esperar o representante da loja fazer o levantamento do prejuízo e registrar o Boletim de Ocorrência", disse Wilkens.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

PMs fizeram buscas, mas suspeitos não foram localizados | Foto: Daniel Landazuri

60 celulares

Há duas semanas criminosos armados invadiram um shopping localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus , e roubaram aproximadamente 60 celulares de duas lojas, segundo informações preliminares apuradas pela polícia. O crime ocorreu por volta das 13h do dia 28 de dezembro.

Testemunhas ainda relataram que o assalto gerou pânico e correria dentro do shopping e os assaltantes chegaram a realizar cerca de cinco disparos de arma de fogo dentro do centro de compras. A informação ainda não foi confirmada pela direção do estabelecimento.

Veja a reportagem no local do assalto

