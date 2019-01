Aumenta número de assaltos a motoristas de aplicativos em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois menores foram apreendidos suspeitos de terem assaltado um motorista de aplicativo em Manaus. Na ocasião, eles desferiram golpes de faca na vítima. O caso aconteceu em dezembro do ano passado e acende um alerta para o aumento desse tipo de crime na capital amazonense.

Os dois menores, um de 14 e o outro de 17 anos, foram localizados na comunidade Santa Marta, Zona Norte de Manaus, pelo aplicativo de rastreamento do celular roubado da vítima. Na delegacia, eles confessaram outros dois assaltos.

Circunstâncias do crime

No dia do crime, os dois menores solicitaram a corrida pelo aplicativo e, ao entrarem no carro, anunciaram o assalto. O motorista reagiu ao assalto e acabou sendo esfaqueado pelo menor de 17 anos. Eles levaram dinheiro e pertences da vítima.

Outros casos

Os assaltos aos motoristas de aplicativo têm sido frequentes, de acordo com os registros da Polícia Civil. Na noite da última segunda-feira (7), dois homens e duas mulheres, sendo que uma delas é menor de idade, assaltaram e levaram o carro de um homem durante uma corrida.

O grupo solicitou a corrida na avenida Grande Circular, com destino ao Ramal do Brasileirinho. Chegando no ponto marcado, eles anunciaram o assalto apontando uma pistola para a cabeça do condutor e levaram o carro dele.

Momentos depois, a polícia apreendeu a jovem menor de idade. Ela foi levada à Delegacia Especializada em Atos Infracionais. Os outros integrantes do bando conseguiram fugir.

