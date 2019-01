Loja da Tim fecha as portas após bandidos levarem quase 70 celulares

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e chegaram seis minutos após a fuga dos criminosos | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Quase 70 celulares foram roubados do estoque de uma loja de telefonia, localizada na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (9) e é o segundo caso registrado pela polícia, com as mesmas características, na região central, em menos de 24 horas.

Quatro criminosos armados invadiram o estabelecimento e renderam funcionários e clientes. Conforme uma funcionária da loja, de 30 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, por volta das 12h, os suspeitos renderam dois vendedores que faziam a triagem de clientes na calçada.

Eles entraram no estabelecimento e acabaram rendendo outros dois trabalhadores e uma cliente.

“Eles pegaram uma vendedora e fizeram ela abrir o estoque. No total, os bandidos recolheram 62 aparelhos que estavam no depósito e cinco da vitrine. Os assaltantes fugiram após um outro funcionário presenciar a ação quando voltava do almoço”, disse a mulher.

Polícia



Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e chegaram seis minutos após a fuga dos criminosos.

“Os suspeitos fugiram em duas motos. A equipe fez buscas, mas não localizou o grupo”, informou o tenente T. Viana.

Após o crime, a loja foi fechada e os funcionários contabilizavam os prejuízos.

“Levaram celulares de primeira linha, todos smartphones. Ainda vamos contabilizar e somar os valores. Também vamos acionar um técnico em informática para fazer o bloqueio dos aparelhos”, disse a funcionária.

O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime anterior

Na tarde de terça, bandidos levaram mais de 20 celulares da loja Americanas, localizada na avenida Getúlio Vargas. Um vídeo divulgado por meio de mensagens no WhatsApp mostra o momento em que um dos suspeitos entra na loja e rende duas vendedoras. Depois, o criminoso abre o expositor de vidro e retira os aparelhos e coloca em uma mochila. Em seguida, ele foge com os comparsas, que estavam dando apoio do lado de fora do estabelecimento.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Vídeo: bandidos levam mais de 20 celulares de Lojas Americanas no AM

Adolescente é suspeito de chefiar bando que arromba lojas em Manaus