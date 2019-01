Família de sobrevivente da fúria de PM nega nova tentativa de execução

O tenente J. Pessoa, de 54 anos, segue preso no 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas | Foto: Josemar Antunes





Manaus – Após a divulgação de que a casa do borracheiro Robson Almeida Rodrigues, de 25 anos, sobrevivente da fúria do tenente da Polícia Militar Joselito Pessoa Anselmo, de 54 anos, havia sido visitada por um grupo de homens armados, um familiar negou ao Em Tempo, na tarde desta quarta-feira (9), a nova tentativa de execução.

Segundo o homem, que preferiu não se identificar, Robson continua se recuperando dos tiros que levou na madrugada do último sábado (5), quando o tenente J. Pessoa abriu fogo contra a própria guarnição dentro de uma viatura descaracterizada pertencente ao setor de Segurança Pública do Amazonas. O crime ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus

“Eu vou matar vocês todos”. Essa foi uma das frases ditas pelo tenente Joselito Pessoa durante o ataque de fúria que acabou com dois policiais mortos e duas pessoas feridas, incluindo o major Lurdenilson Lima de Paula, de 40 anos, e o próprio borracheiro. A declaração é sustentada por Robson Almeida em depoimento.

O borracheiro aponta o tenente da Polícia Militar como autor dos tiros que mataram o cabo Grasiano Monteiro Negreiros, de 36 anos, e o soldado Edizandro Santos Louzada, de 40 anos. Ele e o major sobreviveram ao ataque.

Após outros sites noticiarem a visita inusitada do bando armado, a reportagem entrou em contato com Robson. A ligação foi atendida por um homem de 45 anos, parente de Robson, que preferiu não se identificar. Ele informou que as notícias vinculadas não procedem. Segundo ele, o borracheiro foi orientado pelo advogado para não conceder entrevistas sobre o caso.

“Tudo isso que estão noticiando na imprensa é mentira. O que posso dizer é que Robson se recupera e não pode falar nada a respeito do caso. Essas são orientações do advogado”, informou o familiar de Robson.

Ainda segundo o parente do borracheiro, o sobrevivente estaria tomando precauções com sua segurança para evitar retaliações. O que não se sabe ainda é quem poderia querer a morte de Robson, além do próprio tenente acusado por ele.

A assessoria da Polícia Civil informou que, até esta quarta-feira, não havia registro relatando um novo atentado contra a vida do sobrevivente no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). O caso segue em segredo de Justiça.



Motivação para o crime

Há ainda uma especulação nos bastidores de que os policiais envolvidos na ocorrência teriam "acordos" para supostamente proteger traficantes da zona Norte, região que eles eram responsáveis pelo policiamento. Nenhum dos dois sobreviventes comentaram este fato e nem a polícia fala sobre o assunto. Até o momento, a versão é tratada como especulação.

Extraoficialmente, conforme relatos de uma fonte policial, que preferiu não se identificar, o desentendimento entre os amigos teria ocorrido após a divisão de uma quantia em dinheiro, que possivelmente teria sido dada por traficantes de drogas. A suspeita da Polícia Civil é de que o grupo teria ido a uma “boca de fumo” subornar traficantes da região.



“A Polícia Civil já solicitou a quebra do sigilo telefônico tantos dos PMs mortos, quanto dos sobreviventes, além do tenente suspeito de matar os colegas de farda. Essa informação mostraria, de fato, o que realmente aconteceu. O objetivo da polícia é encontrar indícios que confirme a história da tal boca de fumo mencionada”, explicou o policial.

Entenda o caso

Na madrugada do último sábado (5), uma suposta desavença entre os amigos dentro da viatura oficial da PM, resultou na morte dos oficiais da corporação. Em ato de fúria, o tenente J. Pessoa, lotado na 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), teria sido contrariado pelos colegas de farda. Por conta disso, o tenente sacou uma arma de fogo de registro da PM e atirou contra todos os ocupantes do carro dizendo: “Eu vou matar vocês todos”. O real motivo da desavença ainda é desconhecido.

Durante o ataque na rua Monte Horebe, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, Robson foi atingido com três tiros, dos quais acertaram ombro, queixo e mão do borracheiro. Mesmo baleado, ele, ainda travou luta corporal com o tenente até desarmá-lo.

A arma de fogo foi entregue em um bar conhecido como “Bar do Chapolin”, local onde o grupo havia combinado para consumir bebidas alcoólicas após ser expulso por seguranças de uma casa noturna, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Todos estariam alterados e bastante embriagados.

Além do borracheiro, o sargento Edizandro Santos Louzada, que conduzia o veículo descaracterizado, foi atingido com um tiro na nuca e morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. Já o cabo Grasiano Monteiro Negreiros, que estava no banco de trás do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele foi baleado na cabeça e no tórax.

O major Lurdenilson foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Rodrigues Abdel Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Ele encontra-se internado com dois projéteis alojados na 6ª e 7ª vertebra da coluna cervical. O oficial corre risco de ficar paraplégico.

Uma denúncia anônima cita o major como autor de festas na 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) regada a bebidas e mulheres.

Desavença

Questionado pela polícia, Robson negou qualquer desavença com J. Pessoa e com os outros policiais militares. Ele ainda declarou que não fez uso de entorpecentes, mas que presenciou J. Pessoa indo com frequência ao banheiro da mercearia de Grasiano. A Polícia Civil solicitou exames toxicológicos dos envolvidos. O laudo deve ficar pronto em 30 dias.

O tenente suspeito de duplo homicídio e tentativa de duplo homicídio está preso 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas, localizado no no Km 17 da rodovia AM-010.

A reportagem tentou contato com o advogado Mozarth Bessa, pelo número (92) 9 9969-****, que defende o tenente Joselito Pessoa. A reportagem não obteve resposta.

