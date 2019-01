Rocam interrompe negociações do tráfico e prende trio com 6 kg de oxi

Os suspeito foram encaminhados ao 6º DIP | Foto: divulgação

Manaus - Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (9), quando faziam o transporte e comercializavam seis quilos de oxi em Manaus. Os suspeitos foram identificados como Josué Santos Lima e Luiz Lopes Ferreira, ambos de 36 anos; e Rotterdam Araújo Vasconcelos, de 34 anos. As prisões foram efetuadas pela equipe da Rocam em bairros das Zona Norte e Zona Leste da capital amazonense.

De acordo com policiais militares da Rocam, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que Josué e Luiz fariam a venda da droga. A dupla foi abordada na rua Pascoal R. Mazzilli, no bairro Colônia Santo Antônio. Durante a revista os policiais encontraram em posse de Josué, uma mochila preta com seis quilos de entorpecente.

Na casa do comprador apreendido R$ 4,4 mil em espécie e um revolver calibre 38 | Foto: divulgação

Após serem questionados os suspeitos contaram que o material seria vendido para Rotterdam. A dupla levou os policiais até a casa do comprador na rua Areial, na comunidade Valparaíso. No local foi encontrado a quantia de R$ 4,4 mil em espécie, que seria para o pagamento da droga e um revólver calibre 38, a arma estava com a numeração raspada e munições.

Rotterdam ainda informou aos policiais que faria a venda da droga em um balneário que ele é proprietário, localizado na mesma rua onde ele mora. O estabelecimento funciona apenas aos finais de semana.



Ainda conforme a Rocam o trio já tem passagem pela polícia, pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeito foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Aumenta número de assaltos a motoristas de aplicativos em Manaus

Loja da Tim fecha as portas após bandidos levarem quase 70 celulares