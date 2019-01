Cinco veículos roubados são recuperados nas últimas horas em Manaus

O primeiro carro recuperado foi por volta de 19h34 | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares de quatro companhias interativas comunitárias recuperaram, entre às 18h de terça-feira (8), e às 6h de quarta-feira (9), cinco veículos roubados em Manaus. Em uma das ocorrências, a vítima é motorista que trabalha para aplicativo de celulares que fazem transporte de passageiros.

O primeiro carro recuperado foi por volta de 19h34. A 30ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) localizou um Saveiro preto placa NOK 4502 que havia sido roubado na rua Peixe Agulha, bairro Jorge Teixeira.

Já por volta de 20h49, policiais militares da 5ª CICOM, localizaram um Palio branco e placa LAG 6199, na rua Raul Azevedo, bairro Santo Antônio.

A equipe da 12ª CICOM, por volta de 21h14, localizou um Ônix de cor vermelha e placa PHX 4349. A vítima trabalha para um aplicativo de carona. O roubo foi na avenida Noel Nutels e o carro foi encontrado abandonado na avenida Governador José Lindoso, bairro Flores.

Apreensões de quarta-feira

Policiais militares da 12ª CICOM fizeram outra apreensão. Dessa vez, por volta de 02h09. A equipe localizou um Uno Vivace prata, placa OAN 0287, que tinha sido roubado. A apreensão foi na avenida Constantino Nery, bairro Flores, a placa estava clonada.

Os policiais da 3ª CICOM, por volta de 02h33, detiveram três homens de 19, 20 e 21 anos e apreenderam um adolescente com idade de 15 anos, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Vila Buriti. Eles estavam em um Uno Vivace vermelha, placa NOX 9955, que também havia sido roubado.

Os proprietários do Saveiro, do Palio, do Ônix e do Uno Vivace prata foram orientados a comparecer na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). A ocorrência do Uno Vivace vermelho foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Aumenta número de assaltos a motoristas de aplicativos em Manaus

Loja da Tim fecha as portas após bandidos levarem quase 70 celulares