Jovens são presas e fazem pose para foto em delegacia

Três jovens foram presas por suspeita de tráfico de drogas e ao chegarem na delegacia, fizeram pose sorrindo para fotografia, em Cuibá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, as gêmeas Vânia Nogueira da Silva e Vanessa Nogueira da Silva, de 23 anos, e Lady Natiely Teixeira de Carvalho, de 19 anos, comandavam a boca de fumo, conforme informações do site Itaberaba Notícias de Mato Grosso.

A polícia encontrou no local, papelotes de cocaína, uma quantia em pó e 48 gramas de pasta base de cocaína. As prisões ocorreram durante ronda e segundo denúncias, encontraram a casa que elas usavam para comercializar as drogas.

Ainda de acordo com a polícia, o flagrante ocorreu quando um usuário saia do lugar com porções de drogas e ao ser questionado, informou que havia comprado das três jovens.

As jovens ainda tentaram esconder a droga, jogando parte em um vaso sanitário, no entanto, a droga ficou a mostra e elas acabaram presas. Ao chegarem na delegacia, no momento da foto para registro, as três fizeram pose e sorriram para foto.

