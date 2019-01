Motorista de aplicativo some com carro alugado e dono pede ajuda

O dono do veículo diz não fazer mais questão do dinheiro, mas luta para recuperar o carro desaparecido. | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus – O empresário amazonense Willyams Nonato busca ajuda das autoridades e da população para tentar chegar ao paradeiro de um veículo alugado por ele à um motorista de aplicativo que não devolveu o carro na data estipulada.

Identificado como João Filho Monteiro, o devedor teria que entregar o carro alugado no dia 28 de dezembro, mas até a primeira semana de janeiro não deu mais notícias ao empresário locador e sumiu com o veículo.

De acordo com informações repassadas por Willyams, o motorista do aplicativo teria alugado o veículo em novembro de 2018 com data de entrega prevista para o dia 28 de dezembro. Desde essa data, o empresário que é dono de uma locadora de veículos localizada na Zona Leste de Manaus, tenta fazer contato com João para recuperar o carro modelo Corsa Classic, com placas NOZ 4156, e de cor azul.

“Ele alugou comigo ainda em novembro dizendo que faria serviços para um aplicativo, mas quando chegou na data da devolução ele não trouxe nem o carro e nem o dinheiro. Eu sinceramente nem faço mais questão desse dinheiro, eu quero mesmo é que ele devolva o carro da minha loja. A última vez que consegui contato com ele foi por telefone no dia 3 de janeiro, e desde então ele sumiu”, conta o empresário Willyams Nonato.

Ainda segundo informações do dono da locadora de carros, após o último contato feito com o devedor, a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). Ele conta que foi junto com a polícia na casa da mãe de João, mas a mulher informou aos agentes que ele não aparece em casa durante os últimos três meses.

O empresário ressalta que a calota do lado direito e o para-choque dianteiro do carro estão amassados, ele está oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem ajudar com alguma informação que leve até o paradeiro do corsa. As informações podem ser repassadas a Willyams por meio do número de telefone 092 99204-2715.

