Agências de viagens são denunciadas por aplicarem golpes no Amazonas

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas alerta consumidores sobre golpes aplicados por empresas de turismo da capital ao oferecer pacotes de viagens falsos. A farsa foi identificada a partir da formalização de ocorrências por centenas de consumidores que não desfrutaram dos serviços adquiridos, mesmo após o pagamento.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), a equipe da especializada recebeu recentemente 70 pessoas que foram vítimas de golpes após a compra de um pacote turístico com destino à Ilha de Margarita, na Venezuela e, ainda, um grupo de 20 adolescentes de uma igreja que viajariam para o município de Barretos, em São Paulo, porém, em ambos os casos, os consumidores não puderam viajar devido à falta de compromisso das empresas de turismo com o consumidor.

“A pessoa interessada em realizar uma viagem deve sempre suspeitar de ofertas de pacotes turísticos com preços muito abaixo da média do praticado no mercado. É recomendado sempre guardar os preços dos pacotes e passagens que desejam adquirir. Registre imagens, informações, incluindo a consulta em sites e a data de pesquisa, pois tudo isso servirá como forma de comprovar a transação comercial. Tenha muita cautela com sites estrangeiros, pois as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplicam com sites que não possuem representantes no Brasil”, alertou Eduardo Paixão.

Prevenção

O titular da Decon informou, ainda, que o consumidor pode também verificar a reputação de empresas acionando a especializada e, ainda, por meio de sites específicos no assunto.

Ao decidir comprar pacotes, a população deve consultar sempre se a empresa possui Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e optar por depósito em conta de pessoa jurídica. No caso de compras pela Internet, deve-se evitar o uso de computadores públicos e o fornecimento de dados do cartão pessoal, segundo o delegado.

Para concluir, Paixão reitera o compromisso da especializada com a população e afirma que o preço muito abaixo da média de mercado e depósito para conta de pessoas físicas são os primeiros sinais de um golpe. O delegado solicita às pessoas que tenham caído nesses golpes para formalizarem as denúncias na especializada.

“O prédio da Decon está situado na rua Lima Bacuri, nº 504, bairro Centro, zona sul, anexo ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos números de telefone da unidade policial: (92) 99962-2731 ou 3214-2264”, finalizou o delegado.

*Com informações da assessoria

