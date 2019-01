Polícia e cães buscam corpo carbonizado em prédio no Centro de Manaus

CIPCães procura pelo corpo nesta quinta | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - A Companhia de Policiamento com Cães da Polícia Militar (CIPCães) foi acionada, na tarde desta quinta-feira (10), para fazer buscas de um suposto corpo que teria sido esquartejado e carbonizado dentro de um prédio abandonado, localizado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com um empresário da área, um idoso de 60 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, os criminosos teriam cometido o crime na noite de quarta-feira (9). “Hoje eu fui abordado por um dos suspeito que avisou para eu não me preocupar com o fogo que eles estavam apenas queimando um corpo”, disse o empresário.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, porém até às 17h não haviam localizado nenhum cadáver. O tenente Marivaldo Costa informou que dentro do imóvel existe um espaço com entulho e suposto vestígio de cinzas.

Polícia recebeu denúncia de um morador da área | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

“O que recebemos foi a informação de que a vítima teria sido mutilada e depois teve os membros do corpo queimados no local. Acionamos os cães próprios para localizar cadáveres. Eles que irão fazer a identificação nessa área específica”, disse o tenente.

Os moradores do entorno ainda informaram que o prédio está abandonado há aproximadamente 20 anos e é ocupado por moradores de rua e usuários de drogas. “É terrível as condições aqui. É um número grande de pessoas que se concentram aqui durante a noite. Tem até detentos com tornozeleira eletrônica”, disse um morador.

O caso segue em andamento.

