Rocam apreende armas e mais de R$ 2,6 mil em notas falsas

Manaus - Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam armas de fogo em seis horas de serviço. Em uma das ocorrências, R$ 2,6 mil em notas falsas foram apreendidas, além de drogas e material para preparo de entorpecentes. As ocorrências foram registradas entre às 22h de quarta (9) e 4h de quinta-feira (10).



A primeira ocorrência ocorreu por volta de 22h55. Os policiais detiveram um homem de 30 anos, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul. O suspeito estava com uma pistola de marca Taurus e nove munições intactas.

Já por volta de 1h22, uma das equipes da Rocam deteve dois homens de 21 e 22 anos. Esse caso foi na rua Cisne Europeu, Conjunto Hileia 2, bairro Redenção, zona centro-oeste.

Com os suspeitos, os policiais encontraram um tablete possivelmente de maconha, 56 porções também possivelmente de maconha, uma pedra pequena semelhante a oxi e duas balanças de precisão. Com a dupla foi encontrado 26 notas de R$ 100 reais, totalizando R$ 2,6 mil.

Também no Hileia, por volta de 4h04, os policiais da Rocam detiveram um homem de 37 anos. Dessa vez, a ocorrência foi na rua Etiópia. O suspeito portava uma arma calibre 22 com quatro munições intactas.

Os suspeitos, as armas, as munições, os entorpecentes e as notas falsas foram apresentadas no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Seis quilos de drogas - Na tarde de quarta-feira, por volta de 13h, a Rocam apreendeu, ainda, R$ 4.440,00 e cerca de seis quilos de entorpecentes, possivelmente do tipo oxi.

Na ocorrência também houve a apreensão de um revólver calibre 38. Três suspeitos foram detidos.

A Rocam recebeu a informação de que dois homens estariam vendendo entorpecentes na Rua Pascoal R. Mazzini, na Colônia Santo Antônio, zona norte. No local, a equipe encontrou dois homens, ambos de 36 anos.

A droga apreendida estava em uma mochila. Um dos suspeitos informou aos policiais que eles estavam aguardando um outro homem para entregar a droga.

Os policiais militares foram até o local indicado pela dupla e apreenderam o terceiro suspeito, de 24 anos, com o dinheiro e a arma. Os materiais apreendidos foram levados para o 6º DIP.

*Com informações da assessoria

