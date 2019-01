Loirinha do tráfico é presa após ser abandonada por comparsa em Manaus

Manaus - Uma mulher identificada como Larissi L. L, de 26 anos, foi presa na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 10h, em uma casa localizada no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. "Loirinha" foi presa após denúncia anônima. Um suspeito identificado como Douglas, mais conhecido como "Ferrugem", teria fugido durante a ação policial.

De acordo com o delegado titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Guevara, a equipe de investigação do DIP com apoio dos policiais militares da 30ª Companhia interativa Comunitária saíram para verificar uma denúncia e constataram, em uma casa localizada na rua Constelação de Touro, a veracidade da denúncia.

"Durante a ação foram apreendidos 225 trouxinhas de maconha e um tablete de maconha de um quilo, além de muito dinheiro em espécie. Ela foi presa quando saia da residência com uma mochila onde estavam as trouxinhas. No interior da casa, ao perceber a ação policial, Douglas fugiu pelos fundos da residência", explicou Guevara.

A mulher foi levada para 17º DIP com o material apreendido. Ela foi apresentada e deve aguardar a audiência de custódia. Os policiais seguem investigando o caso para encontrar "Ferrugem".

