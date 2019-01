Ladrão invade casa paroquial, rouba pertences do padre e leva carro

Manaus - "A cidade vive uma onda de violência que eu sempre temia, mas não sabia que logo eu seria a vitima". Essa é a declaração do Padre Thiago José Barbosa, de 33 anos, ao contar que teve a casa paroquial, onde reside, invadida por um assaltante, na madrugada desta quinta-feira (10).

O religioso e outro seminarista, de 30 anos, foram feitos reféns e tiveram pertences e o carro roubados na casa paroquial, da Igreja Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o padre, um criminoso armado invadiu o imóvel por volta das 3h e invadiu os quartos onde as vítimas dormiam. O homem vestia bermuda, camiseta e improvisou um capuz com outra camiseta, deixando apenas os olhos a mostra no momento do assalto. “Ele entrou pelo telhado e depois passou por um buraco do forro, que havia sido feito para arrumar algumas fiações. Ele direto para o quarto do seminarista que foi rendido para que entregasse todos os seus pertences".

Após render o seminarista, o suspeito fez a vítima como refém e foi até o quarto do padre em busca de dinheiro. “O homem entrou no meu quarto segurando o seminarista, com a arma apontada na cabeça dele. A todo momento, nos pedia o‘dinheiro da igreja,’ mas eu expliquei que não havia nenhuma quantia no local”, contou o padre.

As duas vítimas foram ameaçadas de morte pelo criminosos que ainda tentou levar o padre no porta malas do veículo. “Ele disse que iria matar o seminarista, pois ele havia visto o rosto dele. Além de me levar para o banheiro, fazia ameaças. Como queria roubar o carro, nos levou para a garagem e queria que eu entrasse no porta malas, mas acabou fugindo sozinho, levando meu carro Ônix, de cor branca e placas PHD-2073. Ele também levou nossas carteiras, celulares e relógio”, disse Barbosa.

Ao buscar informações para tentar identificar o suspeito, na tarde desta quinta-feira, os membros da congregação descobriram que o criminoso havia alterado a posição de algumas câmeras de segurança da vizinhança, antes de invadir a casa paroquial. “Pelo menos três casas tiveram as câmeras mexidas. A ação dele na nossa casa durou cerca de 15 minutos”, informou o padre.

Até a publicação desta matéria o suspeito ainda não havia sido preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

