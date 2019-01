Suspeito de extorsão, examinador do Detran-AM é investigado pela PC

Manaus - Um examinador do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está sendo investigado após, na última quarta-feira (9), o órgão receber uma denúncia sobre um possível caso de extorsão envolvendo um membro do Complexo de Exame de Direção Veicular (CEDV), onde é feito o exame para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em nota, o Detran-AM informou que instaurou um procedimento para apuração dos fatos. Após colher informações iniciais, o órgão encaminhou o procedimento à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, a quem compete investigar esse tipo de situação.

O examinador foi afastado do cargo cautelarmente. O caso também está sendo investigado pelo 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o B.O foi registado pela denunciante.

Na nota o órgão explicou que repudia essa conduta e reitera o rigor nos seus procedimentos de segurança para inibir práticas como essa. O diretor-presidente se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos, além de conclamar a população para colaborar, denunciando condutas semelhantes.

Por fim, completou que a instituição está tomando medidas para implementar políticas de tecnologia e segurança na área de treinamento. E que muito em breve, o Detran-AM anunciará novos processos para serem implementados nos exames práticos de direção veicular.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Cuidado ao comprar viagens, empresas de turismo aplicam golpes no AM

Presos suspeitos de executarem dupla dentro de condomínio em Manaus

Motorista de aplicativo some com carro alugado e dono pede ajuda