Homens são baleados em diferentes bairros de Manaus

Manaus - Dois homens foram alvejados a tiros, na noite dessa quinta-feira (10), em diferentes zonas da capital amazonense. As vítimas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares e seguem internadas.

O primeiro caso aconteceu por volta das 23h45, na rua Ibicaré, conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, vítima, identificada como Flávio Pereira da Costa, de 25 anos, foi abordada por dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta.

A vítima, conforme a polícia, ainda tentou correr, mas foi alcançado pelos criminosos e atingido com cinco tiros. Flávio foi baleado perna esquerda, braço direito e no tórax.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por cirurgia e segue em observação médica.

Segundo caso

O segundo caso aconteceu próximo à Galeria da Avenida das Torres, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. Alexandre Lima de Freitas, de 34 anos foi atingido com um tiro no rosto.

Segundo informações da polícia, um homem desconhecido efetuou o disparo à queima-roupa, no momento em que a vítima empurrava uma motocicleta. O veículo estava estacionado na "Galeria".

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu Alexandre para o Pronto-Socorro (PS) João Lúcio. Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Leia mais:

Suspeito de extorsão, examinador do Detran-AM é investigado pela PC

Venezuelano é esfaqueado na cabeça em rodoviária de Manaus