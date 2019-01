Trio é preso por tráfico de drogas após uma denúncia, em Manaus

Manaus - Após uma denúncia anônima, três homens foram presos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação na tarde dessa quinta-feira (10), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, Eduardo dos Santos Ribeiro, de 22 anos, Vitor Caique de Souza Barreto, de 20 anos, e Leonardo da Silva de Souza, de 19 anos, estavam vendendo drogas em uma casa, localizada na rua Brenda.

No local, a polícia encontrou uma arma de fogo, uma motocicleta com restrição de roubo, uma escopeta calibre 12, uma munição calibre 12, três porções de supostamente maconha tipo skunk, 23 trouxinhas de substância supostamente maconha, 108 trouxinhas de substância supostamente pasta base de cocaína, uma balança de precisão e dois celulares, além de uma motocicleta com restrição de roubo, modelo Honda/ CG 150 titan, cor preta.

Os suspeitos foram conduzidos ao 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Homens são baleados em diferentes bairros de Manaus

Suspeito de extorsão, examinador do Detran-AM é investigado pela PC