Após briga, homem atira contra carro de policial e deixa um ferido

Manaus -O Investigador da Polícia Civil do Amazonas Cássio Muniz Crespo se envolveu em uma briga dentro de um bar localizado no bairro Morada do Sol, por volta de 3h da madrugada, na madrugada desta quinta-feira (10).

Na confusão, foi preso um homem identificado como Gerson Nascimento Moreira de 30 anos, que se envolveu na briga com o investigador.

Os dois teriam se desentendido na fila do caixa do estabelecimento. Durante a confusão, o homem teria pegado a arma do policial e já do lado de fora disparou várias vezes contra o carro do investigador.

Uma pessoa que estava no veículo foi atingida por um dos tiros e levada a um hospital, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Em nota, o bar confirmou a briga e disse que todos os procedimentos de segurança foram seguidos.



