Adolescente de 15 anos procurado por roubos é apreendido no AM

Iranduba (AM) - Foi apreendido na manhã desta sexta-feira (11), por volta das 6h, um adolescente de 15 anos, procurado por roubos em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital. Com ele, foi recuperada um motocicleta roubada no dia 4 de janeiro deste ano

De acordo com a diretora do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegada Suely Costa, o adolescente foi encontrado na casa da companheira dele, situada na rua Sinésio Campos, bairro Graça Lopes, em Iranduba. A namorada do adolescente, uma mulher de 29 anos, também foi conduzida à 31ª DIP, onde prestou esclarecimentos e em seguida foi liberada.

Suely Costa relatou que, durantes buscas no imóvel onde o adolescente foi encontrado, os policiais civis recuperaram um aparelho celular e uma motocicleta oriundos de roubos. A autoridade policial ressaltou, ainda, que somente no mês de janeiro deste ano foram formalizadas dez ocorrências de roubos em Iranduba e que o adolescente é acusado de participação em oito delas.

“Na noite do dia 4 de janeiro deste ano, por volta das 20h30, o adolescente e um comparsa, que está sendo procurado pelas nossas equipes, roubaram uma motocicleta modelo Honda, no ramal Cachoeira do Castanho, situado no quilômetro três daquele município. A vítima informou que estava indo para casa quando os dois elementos surgiram na frente da motocicleta e anunciaram o roubo. Conseguimos recuperar o veículo e devolvemos ao dono”, disse Costa.

Conduzido à delegacia, o adolescente irá responder por ato infracional análogo aos crimes de roubo e receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, ele ficará à disposição do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Homens são baleados em diferentes bairros de Manaus

Moradora aborda reportagem e clama por socorro: ‘é muito assalto’