Duas mulheres tentam entrar com celulares escondidos no CDPM 2

Manaus - Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreenderam, na tarde desta sexta-feira (11), dois celulares com visitantes no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) 2, localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

De acordo com informações da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe), duas mulheres tentaram entrar na unidade prisional com os aparelhos. Os objetos foram encontrados durante procedimento de revista.

As visitantes foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pelo Grupamento de Segurança Externa (GSE). A Seap alerta as famílias sobre a tentativa de burlar a segurança nos presídios com materiais proibidos.

*Com informações da assessoria.

