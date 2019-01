Adolescente de 13 anos é morto com pancada de remo na cabeça em Manaus

Manaus - Um jovem de 13 anos morreu após receber uma pancada na cabeça com um remo, na tarde desta sexta-feira (11), na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural de Manaus. O crime ocorreu por volta das 16h30 enquanto a vítima pescava com o irmão de 16 anos. O autor do crime não foi identificado.

De acordo com um sargento da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando voltaram da pescaria e atracaram na orla da comunidade, o irmão foi para casa primeiro enquanto a vítima ficou no barco.

"Um homem, assim que o irmão da vítima saiu, teria ido em direção a Roger, e ele seria o autor da pancada com o remo que partiu o crânio da vítima. Ele foi a óbito no local", explicou o policial que preferiu não se identificar.

Ainda conforme o sargento, os familiares sentiram falta da vítima e resolveram ir até a orla da comunidade, quando encontraram o corpo de Roger submerso. "Imediatamente os familiares retiraram o corpo dele da água e acionaram a polícia", completou o policial.

A vítima foi entregue aos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) nas margens da Marina do Davi, localizada na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

