Assaltantes trocam tiros em ônibus, matam 1 e deixam feridos em Manaus

Manaus - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos durante um assalto ao transporte coletivo da linha 356 na noite desta sexta-feira (11). Uma troca de tiros entre assaltantes rivais teria ocasionado o óbito. Todos estavam fortemente armados e anunciaram o assalto no avenida Santos Dumont, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Um passageiro teria ficado ferido de raspão e foi atendido pelo Samu.

De acordo com um segurança, que preferiu não se identificar, e estava no ônibus, o bando entrou no coletivo dentro do terminal de integração 1, localizado na avenida Constantino Nery, e quando chegaram na avenida Torquato Tapajós desviaram o trajeto do ônibus para sentido Aeroporto da cidade.

"Quando o primeiro bando anunciou o assalto, os outros, que também estavam armados com facas e armas reagiram, eram cerca de 10 assaltantes divididos entre as duas facções. Foi tiro para tudo que foi lado, fiquei com medo de morrer", explicou a testemunha.

Durante o intenso tiroteio, um dos assaltantes foi atingido e morreu dentro do coletivo. Outros dois assaltantes ficaram feridos e fugiram para uma área de mato, nas redondezas junto com os comparsas e rivais.

Conforme o cobrador do ônibus, que preferiu manter a identidade em sigilo, mais de R$ 300 foram levados pelos assaltantes que conseguiram fugir.

"Foi uma cena de terror, alguns deles ainda conseguiram pegar a renda e pertences de alguns passageiros. Depois do tiroteio, todo mundo se abaixou e ficou gritando, até que eles mandaram o motorista parar e eles fugiram", explicou bastante nervoso.

O corpo do assaltante foi removido do coletivo após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

