Morto em ônibus durante confronto entre assaltantes é identificado

Gabriel não resistiu e morreu dentro do ônibus | Foto: Divulgação





Manaus - O suspeito de assalto que morreu durante troca de tiros entre grupos rivais, dentro de um ônibus da linha 356, foi identificado por familiares no Instituto Médico Legal (IML) neste sábado (12). O confronto ocorreu na noite desta sexta-feira (11), na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O homem, que teria entrado no coletivo na companhia de comparsas com o objetivo de cometer assalto, foi identificado como Gabriel Oliveira Silva, de 18 anos. Durante a ação criminosa, o bando de Gabriel teria entrado em confronto com outro grupo de assaltantes, que também pretendia assaltar o coletivo.

Outros dois homens, não identificados, ficaram feridos e conseguiram fugir do local. Um passageiro chegou a receber atendimento médico por ter se ferido ao se jogar no chão do ônibus.

De acordo com uma tia de Gabriel, uma dona de casa de 49 anos, que não quis se identificar, o jovem trabalhava como entregador de pizzas. Ao Em Tempo, ela ainda informou que desconhecia o envolvimento do sobrinho com a prática criminosa.

“Não sabemos com quem ele estava, ninguém conhecia os amigos dele. Ele morava com a mãe no bairro Novo Israel e ninguém sabia que ele cometia assaltos”, disse a mulher.

Gabriel foi atingido com um tiros na nuca e o corpo dele ainda aguarda liberação do IML. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Entenda o caso

De acordo com um segurança, que preferiu não se identificar e estava no ônibus, o bando entrou no coletivo dentro do terminal de integração 1, localizado na avenida Constantino Nery. Ao chegar na avenida Torquato Tapajós, os bandidos pediram que o motorista desviasse o trajeto do ônibus para a avenida Santos Dumont, sentido aeroporto.

“Quando o primeiro bando anunciou o assalto, os assaltantes do outro bando, que também estavam armados com facas e armas, reagiram. Eles não queriam ser as vítimas, eles também queriam assaltar o ônibus. Eram cerca de 10 assaltantes, possivelmente de duas facções rivais. Foi tiro para tudo que foi lado e eu fiquei com medo de morrer", explicou a testemunha.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, porém não localizaram o restante do bando - que fugiu para uma área de mata.

