Após ser baleado no 'pagode', estudante morre em hospital de Manaus

Manaus - Um homem identificado pela polícia como Daniel Paixão dos Santos, de 21 anos, morreu na madrugada deste sábado (12), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A vítima foi atingida com quatro tiros nas costas, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, após sair de um pagode localizado na região.

Conforme o relatório preliminar da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, o crime teria ocorrido por volta das 22h, da sexta-feira (11), nas proximidades da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre a identificação do suspeito.

A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao pronto-socorro, onde morreu por volta de 1h40 deste sábado. O corpo de Daniel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Na sede do órgão, o pai da vítima, que não quis se identificar, informou ao Em Tempo que o filho se envolveu em uma confusão e, por isso, pode ter sido morto. Ele não repassou mais detalhes sobre a motivação.

“Apenas fiquei sabendo que ele havia se metido em uma briga. Ele morava com a mãe no Petrópolis e eu fui informado da fatalidade quando ele já estava internado no hospital”, disse o homem.

A autoria e motivação do assassinato do estudante são investigadas pela DEHS. “O que temos são informações preliminares, os familiares e testemunhas ainda serão chamadas para prestarem esclarecimentos”, disse um investigador.

