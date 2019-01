Mecânico é morto com tiro no olho após sumiço de celular em bar

A foto da vítima foi retirada do perfil dela no Facebook, com autorização da família | Foto: Reprodução

Manaus - O mecânico Alexandre Trivelato de Lima Gama, de 41 anos, foi assassinado com um tiro no olho direito, na rua 2, da comunidade Santa Cruz, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu por volta das 5h da manhã deste sábado (12).

Segundo a família, a vítima foi morta após ser acusada injustamente de ter roubado um celular, no momento em que consumia bebidas alcoólicas em um bar no conjunto João Bosco, localizado nas proximidades da avenida Torquato Tapajós.

Os familiares ainda informaram que o autor do crime é um suposto colombiano, que também era cliente do bar. O atirador estava acompanhado de um comparsa. A dupla fugiu em uma motocicleta e não foi identificada.

“O Alexandre estava bebendo no ‘bar dos colombianos’, mas local é frequentado por outras pessoas com má índole, inclusive traficantes e agiotas. Lá sumiu um celular de outro cliente. Quando o estabelecimento fechou, meu irmão saiu na companhia de outras pessoas do bairro. Eles continuaram a beber na esquina da rua da casa da nossa mãe quando foram abordados”, disse o irmão da vítima, o eletricista Alexssandre Trivelato, 40.

A vítima ainda foi socorrida, mas morreu no HPS 28 de Agosto | Foto: Marcio Melo

De acordo com informações de testemunhas, o autor do crime ainda revistou o mecânico e outros dois homens do grupo em busca do tal aparelho celular. O suspeito tinha sotaque estrangeiro e questionou a vítima.

“O homem falava um espanhol enrolado e chegou a perguntar se meu irmão lembrava dele. Depois de revistá-los, ele pediu que todos saíssem do local. Os outros dois homens correram e o Alexandre ficou na rua. Foi nesses momento que os dois voltaram, viram ele sozinho e atiraram”, contou Alexssandre.

Alexandre foi socorrido pelos familiares e levado ao Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto, porém morreu por volta das 6h40. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a família, câmeras de segurança de um imóvel registraram o momento da abordagem dos criminosos e devem auxiliar a polícia nas identificações dos suspeitos.

“O Alexandre só tinha problema com bebida, mas era trabalhador. Se mataram ele pensando que era bandido, se enganaram e vamos lutar por Justiça”, lamentou outro irmão da vítima, o motorista Alex Gama, de 38 anos.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Morto em ônibus durante confronto entre assaltantes é identificado

Após ser baleado no 'pagode', estudante morre em hospital de Manaus