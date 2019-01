Foragido é preso por andar armado e vender droga no São Raimundo

O caso foi registrado no 5º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 36 anos, identificado como Antônio S. da S. N., foi preso em flagrante com droga, arma e munição, na sexta-feira (11), no beco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da avenida Presidente Dutra, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Ele foi localizado por policiais da Força Tática após denúncia anônima sobre um homem armado comercializando entorpecentes naquela região da cidade.

Durante revista pessoal, conforme registro da equipe policial, a arma de fogo calibre 38, modelo Taurus, foi encontrada na cintura do homem, além de algumas porções de maconha, balança de precisão e seis munições intactas.

Após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais constataram que o homem é foragido do sistema prisional do Estado. Antônio foi levado para o 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

