Casal do tráfico é flagrado com arma e droga em casa no Parque Dez

O homem em atitude suspeita chamou a atenção da polícia. Material apreendido foi levado para o 12º DIP | Foto: Divulgação/Rocam

Manaus - Um casal, com idades de 25 e 24 anos, foi detido pela Rocam na rua Buriti, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, com arma de fogo, droga e dinheiro, na noite dessa sexta-feira (11), por volta das 21h15.

A polícia chegou até a dupla após denúncia informando que naquela região havia intenso tráfico de drogas. No local citado, os policiais notaram o homem em atitude suspeita, o que despertou a atenção da equipe.

Na ocasião, ele correu para o interior do imóvel e se escondeu. Em contato com a proprietária do imóvel, os policiais foram informados de que o homem era companheiro dela.

Autorizados pela mulher para revistar a residência, os policiais encontraram o homem no quarto com uma arma de fogo calibre 38 guardada em uma gaveta de uma cômoda.

No quarto, também foi encontrada uma bolsa contendo 20 pedras com características de oxi. No forro da casa, os policiais encontraram cerca de 600 pedras pequenas e uma pedra média, também supostamente de oxi, e R$ 700. A ocorrência foi apresentada ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Foragido é preso por andar armado e vender droga no São Raimundo

Após briga, homem atira contra carro de policial e deixa um ferido