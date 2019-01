Oito pessoas são detidas por tráfico de drogas no interior do Amazonas

Em uma das ocorrência, em Tefé, a polícia apreendeu 4 kg de drogas | Foto: Divulgação/PM

No interior do Amazonas, oito pessoas foram detidas, nessa sexta-feira (11), pela Polícia Militar por envolvimento com o tráfico de drogas. Três deles foram capturados na rua Flor do bairro Aerolância, em Nova Olinda do Norte. Em Itamarati, uma dupla de jovens de 18 anos foi pega com drogas e uma arma de fogo. Em Tefé, um trio foi preso com 4 kg de entorpecentes em um flutuante.

A PM explicou que em Nova Olinda do Norte, a ocorrência foi durante à noite de ontem, quando o disque-denúncia 190 recebeu informações se que um trio suspeito utilizava uma moto e com uma bolsa transportavam drogas.

Deslocada para o local da ocorrência, a polícia localizou a dupla e, durante revista pessoal, a droga foi encontrada. Os três homens, a droga e a motocicleta foram levados para a 47ª Delegacia Interativa de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

Em Itamarati, conforme a PM, policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram uma dupla de jovens de 18 anos, por volta das 16h de sexta. A ocorrência foi na rua Grande Circular e os suspeitos foram encontrados com drogas e arma de fogo.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram a dupla em atitude suspeita que saía de um quintal, quando foi realizada a abordagem policial.

A ocorrência resultou na apreensão de 22 porções de maconha, uma carabina adulterada, três armas caseiras e materiais para embalagem dos entorpecentes. A ocorrência foi apresentada na 68ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIPC).

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Tefé, detiveram três homens com 4 kg de maconha, em uma casa flutuante verde, nas proximidades do bairro Abial. A ocorrência foi por volta das 15h de sexta.

Eles portavam quatro tabletes da droga. Na mesma ocorrência foi encontrada uma espingarda calibre 16, na rua Isidoro Praia, bairro Centro. O caso foi registrado na 34ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

