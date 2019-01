Prazo para entrega de inquérito pode relaxar prisão, diz defesa de PM

O tenente deve responder por homicídio qualificado consumado por motivo torpe e homicídio tentado doloso | Foto: Divulgação

Manaus - O advogado do tenente Joselito Pessoa , suspeito de ter cometido o duplo homicídio de colegas de farda, na madrugada do dia 5 de janeiro, informou que na próxima segunda-feira (14), encerra o prazo para o inquérito policial do caso ser entregue à Justiça. Caso o procedimento não seja adotado, pode beneficiar no pedido de liberdade do policial.

"O código de processo penal fala que quando a pessoa está presa o inquérito tem que ser devolvido para a Justiça em dez dias. Se o documento não for entregue à polícia, estará dando motivo para a relaxar a prisão do tenente", declarou o advogado Mozarth Bessa.

Nesta semana, o documento foi entregue para a Unidade de Apuração de Ilícitos Penais (UAIP), da Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e deve ser devolvido à Justiça. Mediante a entrega do inquérito, a defesa do tenente ainda informou que deve adotar alguns procedimentos.

"Só vamos começar a agir após a entrega do documento. Se a polícia não fizer a reconstituição do crime, nós vamos pedir", garante Bessa.

A equipe de defesa ainda informou que nessa sexta (11), fez uma rota por onde supostamente o grupo de policiais se deslocou antes do crime ter acontecido.

"Ontem, fiz a rota da trajetória que os policiais fizeram no carro, com a intensão de entender a questão do possível laço de tempo, movimentação dos bares, tudo isso foi analisado", disse a defesa.

Investigações paralelas

A equipe de defesa do tenente ainda informou que faz uma investigação paralela para analisar os fatos coletados em depoimento.

"Nada é invasão. A polícia disse que das quatro armas, duas tiveram munições deflagradas e outras duas estavam intactas com 15 tiros. Estamos trabalhando para verificar o que pode ter acontecido mediante os depoimentos que foram coletados", contou Mozarth.

A defesa ainda informou que os resultados dos exames toxicológico, da perícia do veículo, das armas e do residual de pólvora devem ser divulgados dentro de 30 dias após o crime.

O caso

O duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram por volta das 2h, na rua Monte Horebe, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Os cinco homens, que estavam em um carro oficial da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tinham saído de uma casa de forró, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste.

O tenente deve responder por homicídio qualificado consumado por motivo torpe e homicídio tentado doloso. Ele foi levado para o Batalhão de Choque da Polícia Militar, onde permanece preso.

