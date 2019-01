Açougueiro morre após ser esfaqueado no Jorge Teixeira

O crime ocorreu neste domingo (13) | Foto: Em Tempo

Manaus - Um açougueiro, identificado como Janderson M. de O., de 30 anos, foi atingido no pescoço, peito e costelas por golpes de faca durante uma briga na rua X, próximo ao campo de futebol do Palete, na 4° etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu neste domingo (13).

Segundo informações de policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava junto com um amigo, que não teve o nome divulgado, ambos ingerindo bebidas alcoólicas, quando o açougueiro se desentendeu com um homem, identificado apenas como “Careca”, autor das facadas. A agressão foi na madrugada de hoje.

Janderson ainda foi socorrido por uma testemunha e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste, onde morreu. Durante apuração do caso, a reportagem foi hostilizada pela família da vítima.

