Por buraco em parede, bando invade Banco do Brasil e tenta abrir cofre

O quarteto estava dentro da agência bancária e tentava abrir o cofre | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Quatro homens foram presos após tentarem arrombar um cofre da agência do Banco do Brasil, localizado na avenida Tefé, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A prisão dos suspeitos ocorreu na tarde deste domingo (13).

Com o quarteto foram apreendidas várias ferramentas e armas | Foto: Daniel Landazuri





Conforme a Polícia Militar, os suspeitos fizeram um buraco em uma parede e invadiram a agência bancária durante a madrugada. Eles permaneceram durante toda a manhã dentro do estabelecimento tentando arrombar os cofres. Somente durante a tarde, por volta das 13h, foi que o alarme disparou e os vigilantes da empresa de segurança conseguiram chamar a polícia.

O cofre não chegou a ser arrombado | Foto: Divulgação





“Os suspeitos entraram pelo muro dos fundos e depois quebraram uma das paredes da agência. Reviraram a sala onde ficava o cofre. Eles conseguiram pegar os armamentos da segurança em um dos cofres, sendo três armas no total: todas com calibre 38 e dois coletes que pertenciam aos vigilantes terceirizados. Eles ficaram tentando arrombar o outro cofre onde estava o dinheiro, mas nossas equipes chegaram a tempo”, informou um sargento da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

A sala foi totalmente revirada pelo bando | Foto: Divulgação





De acordo com o policial, os objetos encontrados no primeiro cobre pertencem à segurança da agência e eram usados pelos vigilantes apenas durante a semana. Durante o fim de semana, a vigilância é feita apenas por monitoramento de câmeras e sistema de alarme.

Ao perceberem que haviam arrombado o cofre errado, o bando tentou abrir um segundo cofre, onde supostamente estava o dinheiro do banco. A tentativa foi frustrada. Com o quarteto foram apreendidas várias ferramentas, dentre elas uma esmeriladeira, serrotes, marretas e furadeiras. As armas e munições foram recuperadas.

Apenas um dos suspeitos possuía documentos pessoais. Ele foi identificado como Átila Bueno Alvez, de 28 anos. Os outros três não tiveram os nomes divulgados. Um deles possui uma tornozeleira eletrônica de monitoramento do sistema penitenciário do Amazonas.

A polícia apreendeu os equipamentos que eles utilizaram para abrir o buraco na parede e tentaram arrombar o cofre | Foto: Daniel Landazuri





O grupo atuava com um carro alugado e uma moto. Os veículos seriam usados na fuga. O quarteto foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Vídeo: dupla em moto morre no Porto do São Raimundo neste domingo (13)

Jovem que fugiu de 'cárcere privado' não está grávida, diz maternidade