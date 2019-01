Trio é capturado após roubar e espancar motorista de App em Manaus

Os policiais encontram o celular roubado com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, sendo um de 21 e o outro de 26 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido após roubarem um carro Fiat Uno e o celular de um motorista, de 31 anos, que presta serviço para um aplicativo de transporte privado. Os detidos também são suspeitos de espancarem a vítima durante o crime. O trio foi capturado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, na manhã deste domingo (13).

Conforme o comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Sette, os policiais chegaram até os suspeitos após a vítima ligar, por volta das 6h, para a Linha Direta da companhia e informar que havia sido roubada e espancada na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus.

A vítima informou a placa do veículo e os policiais iniciaram as buscas. O carro foi localizado na própria avenida onde o fato aconteceu. Os policiais encontram o celular roubado com os suspeitos.

A vítima foi levada para o Hospital Platão Araújo para receber atendimento médico e os os suspeitos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O menor deve ser levado à Delegacia Especializada em Apurações de Ato Infracionais (Deaai).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Por buraco em parede, bando invade Banco do Brasil e tenta abrir cofre

Açougueiro morre após ser esfaqueado no Jorge Teixeira