Dupla presa usava casa de cachorro para esconder maconha, diz PM

A dupla foi encaminhados ao 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, ambos de 30 anos, foram presos na madrugada deste domingo (13), na comunidade Parque Riachuelo, Zona Oeste de Manaus. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente cinco quilos de maconha. Os dois traficantes escondiam os entorpecentes na casa do cachorro com o objetivo de despistar os policiais.

Os homens foram detidos por policiais militares da Força Tática após denúncia anônima. O primeiro suspeito foi abordado na rua 6, por volta das 4h30. Com ele, os policiais encontraram 76 porções de maconha. Depois, ele conduziu a equipe policial até uma casa onde foi encontrada uma balança de precisão e um quilo de maconha.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o homem informou que o fornecedor, conhecido como "Billy", morava na rua Praia do Atalaia, comunidade Parque Solimões. Os policiais foram até o local e localizaram o segundo suspeito, que escondia quatro quilos da droga na casa do cachorro, que ficava no quintal da residência.

Os suspeitos foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

