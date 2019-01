Vídeo: ladrão apanha e depois é amarrado em poste na Cachoeirinha

O homem foi desarmado, agredido e amarrado no poste | Foto: Reprodução





Manaus - Um rapaz foi agredido e amarrado com cordas em um poste no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus, no fim da tarde deste domingo (13). O caso aconteceu na avenida Castelo Branco, próximo ao Rei do Churrasco.

De acordo com policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os próprios moradores da região e motoristas que passavam pela via ligaram para a guarnição e delataram o indivíduo .

O policial da 1ª Cicom informou que o homem faz parte de um grupo que comete roubos e pequenos furtos na região. Ele abordou uma pessoa que transitava a pé pela via e anunciou o assalto. O homem portava uma faca e ameaçou a vítima.

"Não sabemos ainda o que ele queria roubar da vítima, mas geralmente esses criminosos estão 'de olho' em aparelhos celulares", disse.

Pessoas que passavam pelo local perceberam a ação do criminoso e reagiram. Eles conseguiram desarmá-lo e iniciaram uma série de agressões.

"Após agredi-lo, alguém forneceu uma corda e amarraram ele no poste. Ele tinha um ferimento profundo na cabeça", disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

Ao chegarem no local, os policiais precisaram cortar a corda para libertar o rapaz, que não teve o nome revelado. Primeiramente, ele foi encaminhado para um hospital de Manaus e depois ele será levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

O motorista que passava pelo local no momento da ocorrência conseguiu filmar o homem amarrado no poste. As imagens foram divulgadas na internet logo após o registro.

Veja o vídeo:

O homem foi amarrado num poste por populares | Autor: Divulgação





Leia mais

Trio é capturado após roubar e espancar motorista de App em Manaus

Ônibus em alta velocidade atropela e mata criança em Manaus