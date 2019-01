Assaltantes morrem durante troca de tiros com a Rocam, no São José

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros, na madrugada desta segunda-feira (14), durante uma troca de tiros com policiais militares. Segundo informações da polícia, a dupla estava praticando assaltos na região.

O fato aconteceu por volta de 1h, na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Os dois homens estavam realizando assaltos, próximo ao Shopping Grande Circular, quando se depararam com uma viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A dupla efetuou vários disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou a ação dos suspeitos. Um dos homens morreu no local na troca de tiros. Já outro suspeito foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste, mas chegou ao hospital morto.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Até o início da manhã de hoje, nenhum familiar compareceu no órgão para reconhecer as vítimas.

