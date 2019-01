Vídeo: homem é preso com malas recheadas de drogas no Porto de Manaus

Manaus - O homem identificado como Erga Garcez foi preso em flagrante transportando droga em malas na embarcação Manoel Monteiro. Segundo informações da polícia, o barco atracou por volta das 4h desta segunda-feira (14), na conhecida “Balsa Amarela”, vindo da cidade de Maraã (distante 615 km de Manaus).

Investigadores do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) estavam monitorando, na Compensa, uma pessoa que seria responsável por receber a substância entorpecente no momento em que o barco atracasse em Manaus.

Momentos da prisão do suspeito | Autor: Divulgação

Conforme as informações obtidas durante a investigação, a equipe conseguiu as características do homem que estava trazendo a droga e realizou a prisão.

A polícia ainda não revelou a quantidade e o tipo do entorpecente apreendido. O preso foi levado para o 8º DIP, na Compensa.

Vídeo divulgado pela polícia | Autor: Divulgação

