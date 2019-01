Suspeito de homicídio, casal se beija durante apresentação na DEHS

Manaus - Suspeitos de homicídio, Ítalo Amaral Pinho, de 34 anos, e Silvane Ribeiro da Silva, de 26 anos, não se intimidaram com a presença da imprensa e trocaram beijos e carinhos durante apresentação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta segunda-feira (14).

Segundo investigações da Polícia Civil, o casal está envolvido na morte do mototaxista Wallace Souza Batista, de 32 anos, conhecido como "Preto". A vítima foi morta a golpes de terçado.

Prisões

Ítalo foi preso na manhã de sexta-feira (4), por volta das 6h, na comunidade São Miguel, localizado na AM-240, conhecida como Estrada de Balbina, que liga ao município de Presidente Figueiredo. Silvane foi presa na última sexta-feira (11), por volta das 15h, escondida em uma casa na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Outro casal envolvido no assassinato já está preso. Daniel Mariano da Silva, de 30 anos, e a companheira dele, Jéssica Anaquiri Azevedo, de 24 anos, foram presos no dia 22 de maio do ano passado, pelas equipes da DEHS.

Conforme o inquérito policial, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com Jéssica e Silvane. Os maridos das mulheres teriam descoberto a traição e se vingado.

O crime

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o crime aconteceu no dia 23 de março de 2018, por volta das 17h40, em uma área de mata, no conjunto dos Industriário, bairro Coroado, Zona Leste da capital. O corpo do mototaxista foi encontrado próximo à um areal usado para encontros evangélicos. A vítima foi morta com vários golpes de terçado, que atingiram pescoço, ombro e tórax.

“Trata-se de um crime passional. Outro casal já foi preso e agora para fechar o caso está sendo apresentado mais duas pessoas envolvidas no assassinato. É mais um crime solucionado pela DEHS”, disse.

Atraído para ser morto

De acordo com o delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, responsável pelas investigações, Wallace foi atraído para o local por Jéssica e Silvane. Imagens de câmeras de segurança de uma casa mostram as mulheres saindo do local com a mochila da vítima e, em seguida, Ítalo e Daniel entrando na área em uma motocicleta.

“Durante as investigações descobrimos que Wallace se relacionava de forma afetiva com as mulheres. A partir daí, procuramos saber onde estavam os suspeitos do crime. Daniel e Jéssica não negaram a participação no homicídio. Em depoimento, eles se disseram que discutiram com Wallace no local. As investigações continuaram e conseguimos encontrar o outro casal”, explicou.

Não tinha intenção de matar

Em depoimento, o casal alegou que não tinha intenção de matar Wallace. Eles relataram que a ideia era surrar o mototaxista por conta do envolvimento da vítima com Jéssica e Silvane.

“Os dois casais fecharam um acordo e planejaram para dar uma surra na vítima. No local, Daniel e Ítalo tentaram mobilizar Wallace, que conseguiu se soltar e fugiu para dentro da mata, onde duas pessoas estavam colhendo frutos. Ítalo pegou o terçado de uma dessas pessoas e desferiu vários golpes em Wallace, que morreu no local”, explicou o delegado Charles Araújo.

Suspeito se defende

Durante a coletiva de imprensa, ítalo negou o crime passional e atribuiu a morte por conta que Wallace aliciava a enteada dele, de sete anos. Na ocasião, Ítalo ainda disse que além dos aliciamentos, Wallace tinha caso amoroso com a esposa dele, mas Silvane desmentiu e provocou gargalhadas dos profissionais da imprensa.

“Eu matei mesmo! Ele aliciava a minha enteada dentro da minha casa e estava tendo caso com a minha mulher. Além de “Talarico”, Wallace era estuprador. A minha esposa tinha ódio dele, mas não falava dos aliciamentos por medo. Até que um dia ela falou e eu fiquei com muito ódio. Fui na polícia denunciar, mas ninguém fez nada, aí matei. Eu assumo que matei. Tenho que pagar pelos meus erros”, declarou ítalo.

Beijos durante a coletiva

Durante a coletiva de imprensa, o casal trocou beijos várias vezes e juras de amor sem se importar com as acusações de homicídio. Silvane chegou a declarar: “A gente se ama”.

Ítalo e Silvane foram indiciados por homicídio qualificado. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Já a mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). As unidades prisionais estão localizadas no quilômetro 8 da BR-174.

