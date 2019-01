PM prende 21 pessoas e apreende menores no fim de semana, no AM

Polícia Militar do Amazonas prendeu 21 infratores, entre eles dois foragidos da Justiça, e apreendeu quatro menores por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Durante operações e patrulhamento ao longo do fim de semana e da madrugada desta segunda-feira (14), em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas prendeu 21 infratores, entre eles dois foragidos da Justiça, e apreendeu quatro menores por tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio e porte ilegal de armas.

Na manhã do último sábado (12), policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, de 18 e 23 anos, na rua Professor Manoel Belém, no bairro Colônia Terra Nova. A dupla estava em uma motocicleta roxa e com eles foram encontradas 65 porções de cocaína e R$ 100 em espécie.

Eles foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Detalhes das ocorrências

Na zona sul, policiais da 3ª Cicom prenderam um homem de 19 anos na rua Fragata, Petrópolis, com 46 porções de pasta base de cocaína, além de 500 gramas de skank e uma balança de precisão. Ele foi flagranteado no 1º DIP.

Ainda no sábado, mas na zona Leste, policiais da 30ª Cicom prenderam um homem na rua A do Distrito Industrial.

Após abordagem, o homem tentou jogar uma sacola contendo 15 trouxinhas de cocaína e duas trouxinhas de maconha. Ele foi encaminhado ao 14º DIP. Na mesma zona, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem por tráfico de drogas. Ele também foi encaminhado ao 14º DIP para os procedimentos cabíveis.

No domingo (13), na zona centro-sul, policiais da 12ª Cicom prenderam um homem de 22 anos na Avenida B com rua 17, Comunidade Novo Mundo, com um porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 40 em espécie. Ele foi flagranteado no 12º DIP.

Outras sete pessoas foram presas, em ocorrências distintas, por policiais da Rocam em Manaus, no último domingo.

Na madrugada desta segunda, policiais da 8ª Cicom prenderam um homem de 22 anos na rua Casimiro de Abreu, no bairro Compensa, com 143 porções de maconha, 35 porções de cocaína e R$ 142 em espécie. O infrator foi encaminhado ao 19º DIP.

Na zona norte, policiais da 18ª Cicom prenderam um homem de 24 anos com 29 porções de oxi e dez pinos de cocaína.

Porte ilegal de arma de fogo - Três homens de 25, 27 e 28 anos foram presos por policiais da 1ª Cicom, no último domingo, após invadirem uma agência bancária na avenida Tefé, na Cachoeirinha, e arrombar um dos cofres. Eles utilizaram uma esmerilhadeira para abrir o cofre e uma marreta para quebrar a parede da agência quando foram flagranteados pela PM. Com o trio foram encontradas três armas calibre 38 e dois coletes balísticos furtados de dentro do cofre do local. Eles foram encaminhados ao 1º DIP.

Na zona norte, policiais da Força Tática prenderam um homem de 26 anos, com um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e numeração raspada. O infrator foi encaminhado ao 6º DIP.

Foragidos – No sábado, dois foragidos da Justiça foram recapturados pela Polícia Militar. Na zona centro-sul, policiais da 12ª Cicom recapturaram um foragido de 34 anos. Inicialmente, ele foi preso na rua Visconde de Piratininga, em Flores, por perturbação da tranquilidade e encaminhado ao 12º DIP, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

Na zona oeste, policiais da Rocam recapturaram um homem de 40 anos na rua Ribeiro Couto, no bairro Compensa, durante uma abordagem após os policiais constatarem que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi apresentado no 19º DIP para os procedimentos cabíveis.

Menores

No sábado, na zona Leste, policiais da 28ª Cicom apreenderam um menor de 16 anos na rua Nova Esperança, no bairro Puraquequara, com sete trouxinhas de maconha, dez trouxinhas de oxi e três trouxinhas de cocaína.

No domingo, os policiais da 20ª Cicom apreenderam um menor de 17 anos. Ele estava no Ramal do Pau Rosa com uma arma caseira longa e uma munição intacta calibre 28.

Já na madrugada desta segunda, outro menor de 17 anos foi apreendido na rua 10 do Novo Aleixo por policiais da 27ª Cicom. Com o menor infrator foram encontradas 30 trouxinhas de pasta base e 30 pedras de oxi.

Os menores apreendidos em Manaus foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

No município de Amaturá, um menor de 17 anos foi apreendido após denúncia anônima. Com ele, os policiais encontraram 24 trouxinhas de entorpecentes e R$ 18 em espécie. Ele foi conduzido ao 49ª DIP para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

