Justiça do AM recebe inquérito sobre morte de PMs e nega habeas corpus

Manaus - O inquérito sobre as mortes dos policiais, ocorridas no último dia 5 deste mês, foi entregue pela Polícia Civil à promotoria nesta segunda-feira (14). A informação é do advogado Mozarth Bessa, que defende o tenente PM Joselito Pessoa Anselmo, acusado por dois sobreviventes como autor dos disparos. O crime ocorreu dentro de uma viatura da Polícia Militar descaracterizada após eles saírem de uma festa.

Ainda de acordo com o advogado, a promotoria tem até cinco dias para oferecer a denúncia ou pedir novas diligências sobre o caso ao juiz da 3ª Vara do Júri.

"Caso a promotoria não apresente, ela causará o que chamamos de relaxamento da prisão. Se passar dos cinco dias e o promotor não devolver nada, entraremos com o pedido, que está no artigo 5° da constituição", explicou.

Pedido de habeas corpus negado

O pedido de habeas corpus feito pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) foi negado pela desembargadora Onilza Abreu Gerth, na manhã desta segunda-feira (14), no prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A decisão foi monocrática (decreto apenas da desembargadora, sem instituição de conselho) e a defesa deve entrar com recurso.

A desembargadora manteve a decisão proferida em plantão de 1º grau e determinou a prisão preventiva do policial militar Joselito Pessoa Anselmo. Ela considerou que a DPE-AM não trouxe prova pré-constituída que justificasse a reforma da decisão do Juízo de 1º grau.

Entenda o caso

Anselmo é suspeito de matar o cabo Grasiano Monteiro Negreiros e o sargento Edzandro Santos Louzada. O crime ocorreu na madrugada do dia 5 de janeiro. Um major e um civil ficaram feridos durante a ocorrido. Joselito responde por crime de homicídio.

