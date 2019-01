Colombiano é morto com um tiro no peito, vítima de latrocínio no AM

Manacapuru (AM) - Um colombiano identificado como Cristian Zuniga, de 24 anos, foi morto com um tiro no peito, na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 13h, na rua 13, bairro Nova Vitória, no município de Manacapuru, distante em linha reta de 68,83 quilômetros da capital amazonense.

Segundo o sargento Ney Alberto, da Polícia Militar daquele município, a suspeita é que Cristian estaria realizando cobranças naquela localidade, quando dois infratores em uma motocicleta, ainda não identificada, se aproximaram da vítima e tentaram levar a quantia em espécie. Cristian reagiu e foi morto no local. Os criminosos levaram o dinheiro, mas não há informações sobre o valor roubado pela dupla.

"Suspeitamos que os dois infratores tentaram roubar o rapaz e ele reagiu. Infelizmente, ele foi morto com um tiro no peito", disse o policial.

Cristian ainda foi levado para o Hospital Regional de Manacapuru, mas chegando ao local, foi constatado o óbito. O Instituto Médico legal foi acionado para remover o corpo e a Polícia Civil do Amazonas deve investigar o caso.

