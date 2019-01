Integrante de facção, homem é preso após sofrer atentado em Manaus

Manaus - Após denúncias, Anderson B. F, de 33 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (14), na rua 5, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. O homem é integrante de facção criminosa que atua no estado e estava se preparando para realizar um ataque a integrantes de facções rivais.

De acordo com o tenente Oliveira, da Rocam, há alguns meses, Anderson teria sofrido um atentado de integrantes de um grupo rival, mas sobreviveu. Ele foi interceptado pela polícia após denúncia.

"Ele estava se preparando para executar os rivais, mas após a denúncia para o número 92 99280-7574, nossa equipe foi até o local e conseguiu interceptar Anderson, que não resistiu a prisão, já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas", explicou o tenente.

Para a imprensa presente no local, Anderson preferiu ficar calado e ao comentar sobre a prisão. "Não tenho nada a declarar", disse. Os familiares do suspeito estavam na delegacia, e também preferiram não comentar o caso.

Ainda conforme o policial, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, porções de cocaína e uma balança de precisão. Ele foi levado junto com o material para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Coronel Pedro Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Leia mais

Assaltantes morrem durante troca de tiros com a Rocam, no São José

Trio é capturado após roubar e espancar motorista de App em Manaus

Assaltantes trocam tiros em ônibus, matam 1 e deixam feridos em Manaus