Fugitivo de unidade prisional, 'Shrek' é preso em Manaus

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 13h30, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em nome de Jorge Fernandes Rodrigues, 26, conhecido como “Shrek”. Ele era fugitivo de unidade prisional na capital, onde cumpria pena.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, o rapaz foi localizado em atitude suspeita na rua Loris Cordovil, situada no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi verificado que existia mandado de prisão em aberto no nome do infrator, que foi expedido pelo juiz Luís Márcio Nascimento Albuquerque, da Vara de Execuções Penais (VEP).

“As diligências foram iniciadas após recebermos uma denúncia anônima, informando as características de um homem em atitude suspeita em uma parada de ônibus naquele endereço. Montamos campana no local indicado e visualizamos Jorge, que faz uso de tornozeleira eletrônica. No momento em que nos aproximamos e faríamos a abordagem, ele tentou empreender fuga, mas nós o alcançamos. Foi quando o conduzimos até à delegacia para prestar esclarecimentos, onde verificamos a existência do mandado de prisão, em regime fechado, em nome dele”, explicou Raul Augusto Neto.

Após ser submetido a exame de corpo de delito, Jorge será encaminhado ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

