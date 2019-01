Homem é preso após causar grave acidente e não prestar socorro, no AM

Manaus- A Polícia Civil do Amazona prendeu, na noite de domingo (13), por volta das 19h, em Maués, distante 276 quilômetros em linha reta da capital, Patrick da Conceição Vieira, 28, logo após ele ocasionar uma colisão no trânsito, lesionar duas pessoas e deixar uma delas gravemente ferida, na estrada dos Moraes, bairro Senador José Esteves.

De acordo com a autoridade policial, Patrick havia ingerido bebidas alcoólicas antes de causar o acidente. O infrator não possui habilitação para dirigir. Ele deixou o local da ocorrência sem prestar socorro às vítimas, fugindo no carro que conduzia, da montadora Fiat, modelo Palio, de cor prata. Rafael Schmidt explicou que o condutor foi localizado no Hospital Municipal de Maués, no momento em que esteve no local para saber informações sobre o quadro de saúde das vítimas.

“Conseguimos prender Patrick no hospital e o conduzimos à delegada. Ele confessou, durante depoimento, que atropelou as vítimas e que havia ingerido bebida alcoólica. Patrick foi autuado em flagrante por lesão corporal grave no trânsito, após consumo de bebida alcoólica. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele foi levado à Unidade Prisional de Maués, onde ficará à disposição da Justiça”, disse o titular da 48ª DIP.

*Com informações da assessoria.

