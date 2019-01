Em acerto de contas, homem é baleado 3 vezes e morre no Redenção

Até a manhã desta terça o corpo ainda não havia sido identificado no IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado até a manhã desta terça-feira (15), foi encontrado morto na madrugada de hoje na avenida do Futuro, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, o homem morreu após ser baleado três vezes.

De acordo com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo do homem estava próximo a uma distribuidora. Conforme a polícia, os moradores relataram que ouviram tiros e, em seguida, avistaram um carro saindo do local.

A polícia informou que o homem foi executado no local com dois tiros no pescoço e outro nas costas. Para a polícia, o crime tem características de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte. Até o início desta manhã a vítima não havia sido identificada por familiares.

