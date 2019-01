Morre no João Lúcio homem agredido com pancadas na cabeça há 4 dias

Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde o homem estava internado | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O autônomo Anderson Monteiro de Souza, de 29 anos, conhecido como "Sassá", morreu na madrugada desta terça-feira (15), por volta das 2h15, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava internada na unidade hospitalar desde o dia 11 de janeiro deste ano. Naquela data, ele havia sido espancado e apresentava lesões na cabeça. Anderson era morador da comunidade São João, bairro Lago Azul, Zona Norte.

A vítima foi socorrida pelo cunhado e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, sendo posteriormente transferido para o João Lúcio, onde morreu por volta das 2h15 da madrugada desta terça.

Ao Em Tempo, a irmã da vítima, uma mulher de 35 anos, que aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte, informou que desconhece o autor e a motivação do crime.

"Até o momento não temos pistas de quem praticou a agressão física. A família vai aguardar os procedimentos da polícia", declarou ela.

O assassinato do autônomo será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

