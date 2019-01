Vídeo: travesti bate em cliente e ameaça quebrar carro, na Compensa

Manaus - Uma travesti, ainda não identificada, agrediu um homem, que aparenta ter em torno de 55 anos, em um posto de gasolina no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O vídeo, que mostra parte da agressão e as ameaças, foi divulgado nesta terça-feira (15) e pode ter sido gravado esta semana.

Conforme as imagens, a travesti ameaça o homem com um pedaço de madeira em mãos, e em determinado momento chega a bater nele com o objeto. Para se livrar das agressões, o cliente entra na loja de conveniência do posto de combustível e pega uma garrafa de bebida alcoólica como arma para revidar as ameaças sofridas. Confira o vídeo:

Arquivo foi divulgado nesta terça-feira (15) | Autor: Divulgação

Na ocasião, ele tenta sair do estabelecimento sem pagar pelo produto e é repreendido por funcionários do posto e também da loja de conveniência.

A todo momento, a travesti exige o pagamento de R$ 50 que, segundo ela, é referente aos serviços sexuais prestados por ela ao homem. "Ele não quer pagar, mas adora #@$&*!", afirma a profissional do sexo.

Após alguns minutos de insistência e sob fortes ameaças de ter o carro quebrado, a travesti pede que ao menos o homem pague o valor mínimo de R$ 20, o que prontamente é feito e ele então é liberado para seguir o destino.

A reportagem conversou com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que é responsável pelo patrulhamento ostensivo naquela região da cidade, mas a equipe informou que não houve registro da ocorrência.

Leia mais:

'Barbarizei o carro do boy', diz travesti ao livrar mulher de agressão

Travesti é morta brutalmente e irmão pode ser mandante do crime