Mecânico executado trabalhou para Carlinhos do Alvorada, suspeita PC

Manaus - A morte do mecânico de motocicleta, Diego L. S. e S., de 28 anos, pode estar relacionada a um acerto de contas ao tráfico de drogas em Manaus. Três homens, ainda não identificados, foram apontados como autores do assassinato após chegarem em um carro modelo Siena, de cor prata e placas não identificadas. As informações são da Polícia Civil (PC).

De acordo com a polícia, há uma guerra de facções criminosas no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Diego aparece nas investigações como ex-soldado do traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, o “Carlinhos do Alvorada”, que foi preso durante uma perseguição policial no ano passado com mais dois comparsas, mas atualmente cumpre pena em liberdade.

Com a soltura de "Carlinhos", a polícia acredita que o traficante declarou guerra aos rivais do Alvorada e aos ex-soldados que passaram a integrar o bando da traficante Luciana Uchôa Cardoso, conhecida como "Estrela"

Ela é mulher do traficante Marcos Pará, que está preso em uma unidade de segurança máxima.

"Tivemos informações que durante o período de prisão de Carlinhos, os soldados dele passaram a trabalhar para "Estrela". Isso irritou o Carlinhos, que é líder do tráfico de drogas no bairro Alvorada. O Diego foi executado com quase dez tiros. Ele era um dos soldados do tráfico e estava devendo uma quantia alta em dinheiro para o traficante Carlinhos, oriundo de drogas. A família em si desmentiu as informações da vida pregressa de Diego", contou um investigador da PC, que preferiu não se identificar.

Diego foi atingido com tiros na cabeça, tórax e costas. Ele ainda foi socorrido por familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Carlinhos do Alvorada

Carlinhos é acusado de muitos homicídios, entre eles o da própria namorada, a recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos. Ela foi executada no dia 21 de maio de 2018, com oito tiros de pistola, na rua Heisei, conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

A Polícia Civil do Amazonas investiga os assassinatos relacionados ao tráfico de drogas. A reportagem tentou falar com a família do mecânico, mas ninguém quis falar sobre o caso.

