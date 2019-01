Assassino de personal trainer é procurado pela polícia em Manaus

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização do infrator, entrar em contato com a equipe da DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação de imagem e vídeo em que aparece um homem, ainda não identificado pela polícia, investigado pela autoria do homicídio do treinador pessoal Dário Santos Guedes, ocorrido no dia 7 de novembro de 2018, na rua Ipixuna, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. A vítima tinha 35 anos.

De acordo com a autoridade policial, Dário estava sozinho dentro do carro que conduzia quando um indivíduo, em uma motocicleta, aproximou-se do treinador pessoal e efetuou disparos de arma de fogo. O fato ocorreu nas proximidades da academia onde a vítima trabalhava.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas na rua Ipixuna, segundo o titular da DEHS.

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização do infrator, entrar em contato com a equipe da DEHS pelo número: (92) 99962-2490. “Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Paulo Martins.

